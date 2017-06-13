وزير خارجية النمسا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقية مع مصر

كتب - عبدالعظيم قنديل:

طالب وزير الخارجية النمساوي سيبستاينان كورتس، بنقل المهاجرين، الذين تم انتشالهم في البحر المتوسط، إلى مخيمات في مصر وتونس، لافتًا إلى أن تزايد موجات المهاجرين عبر البحر المتوسط، لاسيما بعد إغلاق طريق غرب البلقان.

ودعا الدبلوماسي النمساوي، في تصريحات لوكالة الصحافة النمساوية، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم عرض إلى مصر وتونس، على أن تكون شبيهة بالاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة، مطالبًا بترحيل اللاجئين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط مباشرة إلى مراكز استقبال في تونس ومصر.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بدأت فيه المفوضية الأوروبية دعوى قضائية ضد جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا التي رفضت المشاركة في خطة إلزامية لنقل المهاجرين تهدف إلى تخفيف الضغط على كل من إيطاليا واليونان اللتين تحملتا وطأة المهاجرين الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط.

جدير بالذكر أن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا ساهم في إغلاق الحدود على امتداد البلقان، علاوة على انحسار كبير في أعداد المهاجرين إلى اليونان، على الرغم من تزايد أعداد المهاجرين عبر مياه البحر المتوسط إلى الشواطئ الإيطالية.

يشار إلى أن مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس دعا في تصريح سابق دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها إزاء الهجرة واللجوء، مؤكدًا على ضرورة أن تتحمل دول الاتحاد "التزامًا سياسياً وقانونياً وأخلاقياً"، مضيفًا أن مفوضية الاتحاد مستعدة لمناقشة المسألة مع النمسا وكيفية مساعدتها لإحراز تقدم إزاء الوفاء بمسؤولياتها القانونية.