صورة وخبر: اليمن.. طفل ينتظر الموت

كتب - علاء المطيري:

في بلد يعاني مراكزه الصحية من نقص في المستلزمات، تزيد الكوليرا من معاناة اليمنيين الذين يدفعون منذ 2014 الثمن الأكبر للنزاع بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية.

وفي مستشفى السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة طفل مصاب بالكوليرا وفي عينيه نظرة تثير الكثير من التساؤلات حول مصير مجهول وكأنه ينتظر الموت، في مستشفى يستقبل مصابًا بالكوليرا كل دقيقة بوباء اجتاح البلد الفقير الغارق في نزاع مسلح وأدت إلى وفاة 923 شخصًا وتهدد حياة 124 ألف شخص آخرين.

وبعدما فاقت اعداد المرضى قدرة المستشفى على الاستيعاب، لجأ المسؤولون فيها على غرار مستشفيات أخرى، لنصب خيام في محيطها، بينما اكتظت أروقة المبنى الرئيسي بالمرضى الذين افترش بعضهم الأرض.

وقال الطبيب إسماعيل المنصوري لوكالة فرانس برس "استقبلنا عددا كبيرا جدا من المرضى، ومنذ أسبوعين نستقبل في الدقيقة الواحدة من حالة واحدة إلى حالتين إلى ثلاث حالات".

وفي مركز مكافحة الكوليرا في المدينة، حذر الطبيب ماهر الحداء من "ارتفاع مخيف في أعداد الحالات التي يزيد عددها عن 300 حالة يوميًا بينهم أطفال ونساء".

وكانت منظمة الصحة العالمية عبرت في 19مايو الماضي عن خشيتها من إصابة 250 ألف شخص بالكوليرا مع أن أعداد المصابين آنذاك كانت تبلغ نحو 23 ألف حالة.

ورغم أن الكوليرا تفشت بداية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، إلا أنها سرعان ما انتقلت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وبينها عدن في الجنوب حيث أعلنت مصادر طبية عن وفاة 27 شخصًا وإصابة نحو ثلاثة آلاف شخص آخرين.