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صور| غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب سقوط أمطار في البحيرة

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شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، أمطارًا على مدن أبو المطامير وحوش عيسى ودمنهور وكفر الدوار، في ظاهرة تعد جديدة خلال فصل الصيف.

وتسببت الأمطار في إحداث حالة طوارئ فى بوغاز رشيد وغلقه وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو وحدوث حالة من عدم الاستقرار في البحر بالبحيرة.

وتم غلق البوغاز حرصًا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق بسبب ارتفاع الأمواج، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصًا على سلامة الصيادين.

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وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، تعرض العديد من المراكز لأمطار خصوصا في مراكز كفر الدوار وحوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير.

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