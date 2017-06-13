نيابة دسوق تصرح بدفن طالبة انتحرت داخل مدرستها

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر وكيل نيابة دسوق بكفر الشيخ محمد الناقوري، اليوم الثلاثاء، بأمانة سر بهاء مغازى، وعبد الغنى البنا سكرتيرا التحقيق، بالتصريح بدفن جثة الطالبة "ر. إ. ج" 17 سنة، تقيم بقرية لاصيفر البلد التابعة لمركز دسوق، وذلك بعدما أنهى الطبيب الشرعي تشريح جثتها، بعد انتحارها بمقر مدرستها.

كما أمر وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار محمد قنطوش رئيس نيابة دسوق الكلية، والمستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، إجراء معاينة للنيابة على الطبيعة داخل مدرسة محمد فريد الابتدائية، التي شهدت واقعة انتحار الطالبة، بناءً على ما جرى رصده في محاضر الشرطة.

وقرر وكيل نيابة دسوق استدعاء طاقم عمل وأعضاء لجنة 12، ومقرها مدرسة "محمد فريد الابتدائية"، المسؤولة عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة، لسؤالهم في الواقعة، خلال جلسة تحقيق باكر الأربعاء، بناءً على ما تضمنته أقوال أهلية الطالبة المتوفية بوجود حالة إهمال في وفاتها.

وكان شادي نوار وكيل نيابة دسوق، أمر بانتداب الدكتور جمال عبد العال (طبيب شرعي)، لتشريح جثة الطالبة المتوفية وبيان أسباب الوفاة، وضم تقرير التشريح لأوراق القضية، لاستكمال التحقيقات، وذلك عقب انتقاله إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، رفقة محمد خروب وكيل النيابة لمناظرة الجثة.

يذكر أن الدكتور محمد أبو السعد مدير عام مستشفى دسوق العام، تلقى إخطارًا من الدكتور أسامة حامد مدير قسم الأستقبال والطوارئ بالمستشفى، بوصول الطالبة المذكورة، جثة هامدة، بعد أن ألقت نفسها من الطابق الثالث من لجنة امتحانها بمدرسة محمد فريد الابتدائية، عقب أدائها امتحاني مادتي الجبر والهندسة الفراغية.​