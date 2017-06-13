فيديو| سيد عبد الحفيظ يدافع عن إكرامي ويشيد بمعلول

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دافع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأحمر، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب الهدف الذي دخل مرماه في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي.

وقال «عبد الحفيظ» خلال تصريحات إذاعية، مساء اليوم الثلاثاء، إن تقييم أي لاعب لا يجب أن يكون وفقًا لأدائه في مباراة واحدة، فمن الطبيعي أن يغيب عنه التوفيق، أو يكون في غير حالته.

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وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن البعض تحدث أيضًا عن ظهور علي معلول بشكل جيد مع منتخب بلاده، أفضل مما يقدمه مع الأهلي، معلقًا «إحنا عارفين إن علي معلول لاعب كبير، ومشاركته في 28 مباراة كاملة الموسم ده أكبر دليل».