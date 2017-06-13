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بالأسماء.. "العراقي" و"الديب" يعتمدان حركة تنقلات موسعة بمباحث الجيزة

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. "العراقي" و"الديب" يعتمدان حركة تنقلات موسعة بمباحث الجيزة

09:20 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

كتب - محمد شعبان:

أجرى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات موسعة بقطاع المباحث.

وشملت الحركة التي شارك فيها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نقل الرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث البدرشين إلى قسم شرطة الجيزة، والرائد أحمد سمير رئيسًا لمباحث الشيخ زايد، والرائد إسلام المهداوي رئيسًا لمباحث قسم أول أكتوبر.

كما تم ترقية الرائد أحمد صبحي معاون مباحث أطفيح إلى منصب رئيس مباحث البدرشين، وتم نقل اثنين من معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة إلى قسم شرطة العمرانية وفرقة غرب الجيزة.

وشملت الحركة تعيين الرائد محمد الصغير، رئيسًا لمباحث الهرم، والمقدم أحمد المحمودي من إدارة التحريات بالمديرية إلى منصب رئيس مباحث كرداسة، كما تم نقل الرائد مجدي موسى من قسم أول أكتوبر والرائد محمد علي رئيس مباحث قسم ثانِ أكتوبر إلى قطاع الجنوب، وتصعيد النقيب مصطفى الشربيني إلى منصب رئيس مباحث قسم ثانِ أكتوبر.

وقال مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن الحركة استهدفت ضخ دماء جديدة من العناصر الشابة؛ للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي بمختلف القطاعات.

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