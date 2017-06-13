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الاتحاد الأوروبي: اتخاذ إجراءات ضد دول ترفض قبول لاجئين

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي: اتخاذ إجراءات ضد دول ترفض قبول لاجئين

09:07 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

الاتحاد الأوروبي: اتخاذ إجراءات ضد دول ترفض قبول لاجئين

ستراسبورج - (د ب أ):

قررت المفوضية الاوروبية، الثلاثاء، بدء إجراءات انتهاك وتقصير ضد جمهورية التشيك والمجر وبولندا بسبب رفضها قبول المهاجرين من الدول الأعضاء الآخرى في الاتحاد الأوروبى بموجب اتفاقية إعادة التوطين في الاتحاد.

ومن المقرر اعتماد حزمة الإجراءات رسميًا، غدًا الأربعاء.

ودعت المفوضية مرارًا الدول الثلاث إلى الإمتثال للقرار الصادر في سبتمبر 2015 من قبل غالبية الدول الأعضاء الممثلة فى المجلس الأوروبي بشأن إعادة توطين طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان.

ولم تستقبل المجر وبولندا أي طالب لجوء، بينما قبلت التشيك 12 شخصًا من اليونان.

وقال ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبى للهجرة: "عندما يتعلق الأمر بإعادة التوطين، اسمحوا لي أن أكون واضحًا تمامًا.. تنفيذ قرارات المجلس حول إعادة التوطين هو التزام قانوني وليس خيارًا".

وذكرت المفوضية في تقريرها الشهري أنه جرى إعادة توطين 20869 شخصًا من إيطاليا واليونان منذ بداية البرنامج، بما فى ذلك أكثر من ألفى لاجىء في الشهر الماضي.

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