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"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

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مصراوي Masrawy

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

09:09 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

كتبت- مروة شوقي:

أعلن حزب المحافظين، تمسكه بموقفه بأن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في الموافقة أو الرفض على اتفاقية "تيران وصنافير" أو إحالتها للاستفتاء الشعبي طبقا لما يراه متوافقا مع دستور البلاد، وتظل المحكمة الدستورية هي الرقيب عليه في ذلك.

وأضاف الحزب في بيان صادر الثلاثاء، أنه "يعلن انحيازه إلى الآراء الفنية والرسائل العلمية التي تقرر مصرية الجزيرتين". لافتًا إلى أن "قناعته بمصرية الجزرتين حيث لم يطلع على أي وثائق تقرر خلاف ذلك، خاصة أن الخبراء اختلفوا حول تبعية الجزيرتين".

وأشار إلى أن البرلمان ليس مجلسًا للخبراء وإنما يتخذ قراره بناء على ما يستمع إليه من قرار المختصين والفنيين والخبراء الذي يحق لهم استدعاؤهم، وبناء على ما يعرض أويقدم أو يطلبه من مستندات أو وثائق.

وانتهى البيان، إلى أن المحكمة الإدارية العليا اطلعت على الوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفين رافضي ومؤيدي الاتفاقية وحسمت الخلاف لصالح مصرية الجزيرتين، مشددًا: "المحكمة هي الخبير الأعلى حتى وإن لم تكن طرف اختصاص".​

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