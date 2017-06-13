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مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

09:01 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لتي

كتب- أحمد علي:

حصل مصراوي على قائمة نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقين والرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية التي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة بعد 4 جلسات من مناقشتها باللجنة.

وحسمت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى ترأسها الدكتور على عبد العال، موقفها من الاتفاقية بالموافقة عليها بعد 4 جلسات استماع، حضر فيها ممثلو والخبراء، بأغلبية 35 عضوًا مقابل 8 من أصل 43 نائبًا كانوا متواجدين بالجلسة.

وضمت قائمة النواب الرافضين: ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، محمد العتماني، أبوالمعاطي مصطفى، رضا ناصف، محمد عطا سليم، عفيفي كامل، وجمال الشريف.

وتشمل بنود الاتفاقية نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير، إلى المملكة العربية .

وتم التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية، بالقاعة، ثم بدأ استدعاء النواب واحدا تلو الآخر ليسجل كل منهم موقفه أمام اسمه في كشف أعضاء اللجنة.

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مصراوي Masrawy

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