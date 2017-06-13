مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

كتب- أحمد علي:

حصل مصراوي على قائمة نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقين والرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة بعد 4 جلسات من مناقشتها باللجنة.

وحسمت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى ترأسها الدكتور على عبد العال، موقفها من الاتفاقية بالموافقة عليها بعد 4 جلسات استماع، حضر فيها ممثلو الحكومة والخبراء، بأغلبية 35 عضوًا مقابل 8 من أصل 43 نائبًا كانوا متواجدين بالجلسة.

وضمت قائمة النواب الرافضين: ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، محمد العتماني، أبوالمعاطي مصطفى، رضا ناصف، محمد عطا سليم، عفيفي كامل، وجمال الشريف.

وتشمل بنود الاتفاقية نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير، إلى المملكة العربية السعودية.

وتم التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية، بالقاعة، ثم بدأ استدعاء النواب واحدا تلو الآخر ليسجل كل منهم موقفه أمام اسمه في كشف أعضاء اللجنة.

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