تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وجه البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، نصائحه لمهاجمه الجديد كاسونجو كابونجو، في جلسة جمعت بينهما بعد انضمام النجم الكونغولي للقلعة البيضاء بشكل رسمي عقب وصول الاستغناء الخاص به من الاتحاد السكندري.

وشدد إيناسيو خلال الجلسة في حديثه لكاسونجو على أنه بات عليه التركيز بكل طاقته مع الزمالك في الفترة المقبلة من أجل النجاح بالقميص الأبيض.

وقال إيناسيو لمهاجم الزمالك الجديد : "الأن عليك مسئوليات كبيرة بعد انضمامك للزمالك، وعليك أن تبرهن نجاحك في الفترة المقبلة".

شاهد أيضا

وكان كاسونجو قد وقع على عقود انضمامه للزمالك ولمدة 4 مواسم، مقابل 250 ألف دولار في الموسم الواحد تزيد 25 ألف دولار في كل موسم.