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رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة

08:29 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العراق ضد الحصار على أية دولة حتى وإن كانت دولة لا نتفق معها، في إشارة إلى مقاطعة عدد من الدول العربية لقطر.

ودعا العبادي، في مؤتمر صحفي في بغداد، الثلاثاء، إلى أن يتم وقف الدعم للإرهاب من أية جهة أو أي دولة كانت، مشيرًا إلى أن العراق انتصر على الإرهاب وأصبح لدينا حصانة منه لكن بقية الدول لا تمتلك هذه الحصانة ولا نريد لها أن تعاني منه".

وقال العبادي إن زيارته المرتقبة غدًا للملكة العربية ليست لها علاقة بالأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن تتصدر ملفات النفط ومكافحة الإرهاب وبناء المناطق المحررة في العراق جدول أعمال الزيارة.

كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير زار العراق في شهر فبراير الماضي والتقى العبادي حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها في جميع المجالات ومحاربة عصابات "داعش" الإرهابية.

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