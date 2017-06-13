رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العراق ضد الحصار على أية دولة حتى وإن كانت دولة لا نتفق معها، في إشارة إلى مقاطعة عدد من الدول العربية لقطر.

ودعا العبادي، في مؤتمر صحفي في بغداد، الثلاثاء، إلى أن يتم وقف الدعم للإرهاب من أية جهة أو أي دولة كانت، مشيرًا إلى أن العراق انتصر على الإرهاب وأصبح لدينا حصانة منه لكن بقية الدول لا تمتلك هذه الحصانة ولا نريد لها أن تعاني منه".

وقال العبادي إن زيارته المرتقبة غدًا للملكة العربية السعودية ليست لها علاقة بالأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن تتصدر ملفات النفط ومكافحة الإرهاب وبناء المناطق المحررة في العراق جدول أعمال الزيارة.

كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير زار العراق في شهر فبراير الماضي والتقى العبادي حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها في جميع المجالات ومحاربة عصابات "داعش" الإرهابية.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة