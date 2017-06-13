طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدة الرسمية

كتب- عمرو علي:

قال المحامي الحقوقي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع في قضية الأرض تيران وصنافير، إن قرار اللجنة التشريعية، مساء اليوم الثلاثاء، كان متوقعا منذ إحالة الاتفاقية إلى البرلمان.

وأضاف نجيدة، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الجميع يشعر أن إقدام البرلمان علي المناقشة والعصف بالأحكام القضائية هو دليل قاطع على أن البرلمان سيوافق على الاتفاقية ''الباطلة''، على حد قوله.

وأوضح عضو هيئة الدفاع في قضية الأرض تيران وصنافير، أن الجزرتين مصريتان، مضيفاً أنه سبق احتلالهما مرتين من العدو الصهيوني.

وأشار نجيدة إلى أنه لن يدخل في مهاترات أو ارتباكات من نوع استفتاء أو غيره، مضيفاً أن السلطة متعجلة على تسليم الجزر، على حد قوله.

وعن عرض الاتفاقية على استفتاء شعبي، استبعد نجيدى أن تفعل الدولة، بعد تمرير تشريعية البرلمان للاتفاقية والموافقة عليها.

ولفت المحامي الحقوقي إلى أن فريق الدفاع عن قضية تيران وصنافير، سيبدأ الطعن أمام القضاء الإداري فور نشر القرار بالجريدة الرسمية، وسيكون الطعن متضمنا دفوع بعدم الدستورية.

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من أجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة.​

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