إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة

طهران - (أ ف ب):

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إلى توفير آلية دائمة في الخليج لحل أزمات شبيهة بالحصار الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها على قطر.

كما قال ظريف الذي كان يتحدث على هامش منتدى سنوي حول السلام في أوسلو، أن المملكة العربية السعودية تدعم جماعات مسلحة داخل إيران.

وقال: "من المهم لمنطقتنا ليس فقط حل هذا النزاع تحديدًا أو الخلاف بين جيراننا الجنوبيين في الخليج الفارسي من خلال الحوار، بل في الواقع إقامة آلية دائمة للمشاورات والتحادث وحل النزاعات في منطقتنا".

وقال إن ذلك يمكن أن يكون على شكل اتفاقية هلسنكي عام 1975 - الاتفاقيات الموقعة خلال الحرب الباردة لخفض التوتر بين دول غربية وشيوعية.

وأضاف: "أعتقد أنه إذا نجح ذلك في ذروة الحرب الباردة هنا في أوروبا، فسوف ينجح في منطقة الخليج.

وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين العلاقات مع قطر في 5 يونيو. واتهمت هذه الدول قطر بدعم الإرهاب والتقارب من إيران.

وتصاعد التوتر بين إيران والسعودية عندما وجه الحرس الثوري الإيراني أصابع الاتهام إلى المملكة في اعتداء طهران في 9 يونيو.

وأعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن الاعتداء المزدوج الذي أوقع 17 قتيلاً وعشرات الجرحى.

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