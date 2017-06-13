مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا
08:05 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
ارشيفية
واشنطن (د ب أ)
اتفق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي على توسيع حزمة الإجراءات العقابية على روسيا وذلك بعد خلافهم بشأن سياسة العقوبات الواجب انتهاجها ضد موسكو.
وحسب هذه الحزمة فسيتم توسيع العقوبات الحالية بالفعل بشكل محدد وتوسيع نطاقها، وذلك حسبما أعلن زعيم المعارضة في المجلس تشاك شومر اليوم الثلاثاء في واشنطن.
وفرضت هذه العقوبات على روسيا بسبب دورها في الأزمة في أوكرانيا.
كما يتضمن الاتفاق أيضا ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا أو إلغائها.
وكانت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت أنها تدرس إلغاء هذه العقوبات كليا أو جزئيا.
ويرى سياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن هناك تقاربا مبالغا فيه لترامب مع روسيا.
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