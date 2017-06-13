فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

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استنكرت الإعلامية أماني الخياط، هجوم النائب أحمد الطنطاوي على الدكتور السيد الحسيني، وكسره للميكرفون الخاص به بجلسة مناقشة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.

وأضافت الخياط، خلال برنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية on live "هل مقبول أن نقبل بتجاوزات هذا النائب الشاب القادم من التيار الشعبي؟"، موضحة أن الهدف لجماعة الضغط داخل البرلمان هو إظهار السلطة التشريعية بصورة "باهتة" لا تليق بعراقة الدولة المصرية.

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يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت اليوم الثلاثاء، على إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للجلسة العامة، لأخذ رأى النواب على إحالتها للجنة المختصة.