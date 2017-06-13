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مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

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مصراوي Masrawy

تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

07:50 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

ارشيفية

كتب- طه عبيد:

أكدت سلطة الطيران المدني المصري برئاسة هاني العدوي، إنها ملتزمة بقراراها الصادر في الـ 5 من شهر يونيو الجاري بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة بدولة قطر، من الهبوط في مطارات الجمهورية أو في أجوائها.

وأكدت السلطة في بيان صحفي، أن القرار لا يشمل الطيران والطائرات غير المسجلة بمصر ودولة قطر في عبور أجواء الجمهورية من والي دولة قطر، وفيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية لأجواء جمهورية مصر العربية من والي قطر، يتعين عليها تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة.

وحددت السلطة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولية "شيكاغو 1944" ، والاتفاقيات الاخري ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي ، واستمرار تدفق وانسابية الحركة الجوية فوق الأجواء المصرية بما يحفظ حقها السيادي ، الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير بحماية أمنها القومي اذا اقتضت الضرورة لذلك.

وأكدت السلطة في ختام بيانها، أن سلطة الطيران المدني التزامها بكافة القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2209، والذي اتخذه المجلس في جلسته رقم 7775 التي عقدت في سبتمبر 2016.

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