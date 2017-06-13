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السيسي يصل القاهرة قادمًا من برلين بعد زيارة استمرت 3 أيام

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مصراوي Masrawy

يصل القاهرة قادمًا من برلين بعد زيارة استمرت 3 أيام

07:43 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

السيسي يصل القاهرة قادمًا من برلين بعد زيارة استمرت 3 أيام

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - طه عبيد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، القاهرة قادمًا من برلين عاصمة ألمانيا بعد المشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك" .

وأكد السيسي -في كلمته أمام القمة- أن تحرص على طرح رؤى وطموحات للدول النامية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي تطلع به ألمانيا في تعزيز جهود إنعاش الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي والإصلاح الهيكلي في هذه المرحلة الفارقة التي يتعاظم فيها العديد من التحديات بشكل غير مسبوق.

وأضاف السيسي - فى كلمته- أنه مع استمرار الصراعات المشتعلة في كثير من أرجاء العالم وتفشى ظاهرة الفكر المتطرف وتنامي الإرهاب، تزايدت الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الجهد الدولي من أجل رفع كفاءة هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية وتحفيز النمو الاقتصادي، واستحداث الآليات وإيجاد المصادر الجديدة للدفع بالاقتصاد العالمي لدائرة جديدة من التنمية والرخاء.

والتقى السيسي خلال زيارته لبرلين مع العديد من الشخصيات والمسئولين الألمان المعنيين بالشئون الاقتصادية، ومنهم وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي ومجموعة من رؤساء كبري الشركات الألمانية.

كما عقد الرئيس -خلال الزيارة- جلسة مباحثات مع وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع الراهنة مع قطر، والأزمات القائمة في المنطقة خاصة ليبيا.​

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