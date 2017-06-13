بالصور.. تواجد شرطي مكثف أمام "الصحفيين".. ومؤتمر للنواب الرافضين لـ "تيران وصنافير"​

كتبت - هاجر حسني وأحمد مسعد:

شددت قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية في محيط نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، تزامنا مع بدء أعضاء بالجمعية العمومية اعتصام داخل مقر النقابة، مساء اليوم الثلاثاء.

وتواجدت مدرعات شرطية، وأفراد أمن بزي مدني في الجهة المقابلة للنقابة، في حين استمرت حركة المرور بشارع عبدالخالق ثروت دون تضييق.

وتواجد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، بمقر النقابة، داعيا أعضاء الجمعية العمومية للتوافد على نقابتهم، مع وجود بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مثل جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ضمن المتواجدين بالاعتصام.

وأكد كامل أن نقيب الصحفيين لا يحق له منع أي صحفي من دخول النقابة للاعتصام.

كما تواجد خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين السابق، ومدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي للنواب الرافضين للاتفاقية داخل النقابة في تمام التاسعة مساءً.

وانتقد صباحي موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تؤول جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، معتبرا الاتفاقية "منعدمة".

كان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة اللجنة التشريعية على الاتفاقية، وإحالتها للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها.​

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