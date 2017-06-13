أمير الكويت وملك الأردن يبحثان آخر التطورات الإقليمية والدولية

الكويت (د ب ا)

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،عصر اليوم الثلاثاء، مع ملك الاردن عبدالله الثاني بن الحسين ، الذي يزور الكويت ، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال امير الكويت ملك الأردن والوفد المرافق له في قصر دسمان عصر اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتم خلال القاء بحث آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وسبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للازمات التي تمر بالمنطقة، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، بحسب كونا.

يذكر أن أمير الكويت يقوم بجهود وساطة بعد قيام السعودية والبحرين والإمارات ومصر ودول اخرى بقطع علاقاتها مع قطر متهمة اياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر .

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