رسميًا.. دي فرانشيسكو مدربًا لروما الإيطالي

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أعلن نادي روما وصيف الدوري الإيطالي، عن تعيين دي فرانشيسكو مدرباً جديداً له عقب رحيل سباليتي.

وذكر روما في بيان نشر في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء: "يسعدنا تأكيد تعيين دي فرانشيسكو مدربًا جديدًا للفريق، لقد وقّع على عقد لمدة سنتين حتى صيف 2019".

وأتى تعيين دي فرانشيسكو مدرب ساسولو السابق، صاحب الـ47 عام، بعد أيام من رحيل سباليتي الذي أصبح مدربًا لنادي إنتر.

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وسبق لدي فرانشيسكو أن لعب في صفوف روما من 1997 إلى 2001، لكنه لم يدرب أندية كبرى في مسيرته ويعد روما أهم خطوة في سجله التدريبي الذي بدأ في 2008.

وقال المدرب الذي سيقود روما في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا: "سعيد للغاية لعودتي إلى روما، لتدريب النادي الذي يعني الكثير بالنسبة لي".