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كاسنجو: التواجد في الزمالك «فخر».. ومرتضى للاعب «سأجلب لك الجمبري»

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كاسنجو: التواجد في الزمالك «فخر».. ومرتضى للاعب «سأجلب لك الجمبري» كاسنجو: التواجد في الزمالك «فخر».. ومرتضى للاعب «سأجلب لك الجمبري»

التحرير

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قال الكونغولي كاسنوجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي والمنتقل حديثًا لصفوف الأبيض، من نادي الاتحاد السكندري، إن الزمالك فريق كبير، والتواجد به يعد فخرًا كبيرًا.

وأضاف كاسونجو، في تصريحات صحفية، أنه سعيد للتواجد بالقلعة البيضاء، موجهًا الشكر لمرتضى منصور رئيس النادي، على إهتمامه بإنهاء الصفقة، مؤكدًا أنه سيسعى جاهدًا الفترة المقبلة أن يقدم أوراق اعتماده لجماهير الزمالك سريعًا.

وفي سياق متصل داعب اللاعب الكنغولي قائلًا: "في كل مقابلة معك سأتي لك بالجمبري الذي تحبه.. مهمتي أن أجلب لك الجمبري ومهمتك أن تفترس المنافسين بالأهداف".

وتابع رئيس القلعة البضاء، أن كاسنجو تُعد صفقة جيدة وقوية بعد بنجيامين أشيمبونج، مهاجم الداخلية، والذي وقع لمدة 4 مواسم هو الأخر.

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وكان كاسونجو قد وقع على عقود انضمامه للزمالك ولمدة 4 مواسم، مقابل 250 ألف دولار في الموسم الواحد تزيد 25 ألف دولار في كل موسم.

 

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التحرير

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