بالصور.. إحباط محاولة تهريب مليون و500 ألف "كتر" عبر ميناء بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك بورسعيد، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من "الكترات" المحظور دخولها البلاد إلا بموافقة مصلحة الأمن العام، وذلك بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

كان الإخطار رقم 191 قد ورد باعتزام شركة للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاويتين أرقام "CSLU6234061 و CCLU3523218"، واردتين من الصين ومشمولهما عدد يدوية، فتشكلت لجنة جمركية مشتركة لمعاينة مشمول الحاوية بمجمع 85 المسجل عنها البيان الجمركى رقم 6784 لسنة 2017.

وتبين من تفتيش الحاوية وجود 375 كرتونة بكل منها 4000 قطعه سلاح "كتر" بإجمالي مليون و 500 ألف قطعة من سلاح الكتر صناعة الصين، مخبأة بالحاوية بالزيادة عن الطرود الأصلية وغير مدونة بالمستندات.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات الأمنية المختصة.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة