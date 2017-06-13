أخبار عاجلة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة السويدية تقبض على المشتبه به في سرقة شاحنة صدمت عدة مركبات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة السويدية تقبض على المشتبه به في سرقة شاحنة صدمت عدة مركبات

07:28 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

الشرطة السويدية تقبض على المشتبه به في سرقة شاحنة صدمت عدة مركبات

ارشيفية

ستوكهولم (د ب أ)

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها القت القبض على السائق المشتبه بقيامه بقيادة شاحنة صغيرة صدمت عدة مركبات في العاصمة ستوكهولم، ما أسفر عن إصابة شخص.

وأطلقت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق للعثور عن السائق، الذي ترك الشاحنة وفر هاربا من موقع الحادث في ضاحية سوديرمالم ،وهي منطقة يغلب عليها الطابع العصري في العاصمة السويدية.

وقد اصطدمت الشاحنة بمؤخرة سيارة اجرة فى جوتجاتان، وهو طريق رئيسي، قبل أن الانحراف الى شارع جانبي حيث اصطدمت بحاجز قبل توقفها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كارينا سكاجيرليند لوكالة الانباء الألمانية (د. ب. أ)، إنه جرى فتح تحقيق بالشروع في القتل لان الشرطة لا تستبعد أن يكون الحادث متعمدا، ولكنها رفضت تقديم تفاصيل عن المشتبه به.

وأضافت سكاجيرليند انه لم يتم العثور على أى مواد خطيرة بعد تفتيش الشاحنة.

وأفادت صحيفتا "أفتنبلادت" و"اكسبريسن" بأنه تم وضع حواجز حول الشاحنة التي كانت قد سرقت من منظمة تطوعية صغيرة بالقرب من ستوكهولم.

وشاعت أنباء الحادث في الإعلام المحلي، حيث يذكر بأحداث وقعت في 7 أبريل الماضي عندما لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء اختراق شاحنة مسروقة لشارع مشاة مكتظ في وسط ستوكهولم.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • زعيمة ميانمار تتعهد بالوفاء بالتزامها بالسلام والديمقراطية خلال زيارتها للسويد

    زعيمة ميانمار تتعهد بالوفاء بالتزامها بالسلام والديمقراطية خلال زيارتها

    أخبار
  • زعماء الدول الاسكندينافية يدينون هجمات لندن

    زعماء الدول الاسكندينافية يدينون هجمات لندن

    أخبار
  • حارق القرآن ينجو من المحاكمة في الدنمارك بعد إلغاء قانون تجريم التجديف

    حارق القرآن ينجو من المحاكمة في الدنمارك بعد إلغاء قانون تجريم التجديف

    أخبار
  • حركة الشباب الصومالية تقتل سبعة من رجال الشرطة ومدنيا في كينيا

    حركة الشباب الصومالية تقتل سبعة من رجال الشرطة ومدنيا في كينيا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رد فعل المصريين على تاجر يبيع بضاعة إسرائيلية بأحد شوارع القاهرة

    رد فعل المصريين على تاجر يبيع بضاعة إسرائيلية بأحد شوارع القاهرةأخبار

  • محمود سعد يخرج عن صمته ويقول رأيه في قضية

    محمود سعد يخرج عن صمته ويقول رأيه في قضية "تيران وصنافير"أخبار

  • هايدي فاروق تنسحب من مناقشات

    هايدي فاروق تنسحب من مناقشات "تيران وصنافير" باكية.. ومرتضى منصور:أخبار

  • كتبت كلمات وأرسلتها وندمت عليها..

    كتبت كلمات وأرسلتها وندمت عليها.."واتس آب" يمنحك فرصة حذفهافنون

  • وائل الإبراشي يعرض مقطع فيديو لمحاولة خطف طفل داخل مول شهير

    وائل الإبراشي يعرض مقطع لمحاولة خطف طفل داخل مول شهيرأخبار

  • شرط وحيد يفصل تريزيجيه عن العودة للأهلي

    شرط وحيد يفصل تريزيجيه عن العودة للأهليرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| عمر مروان: مبارك أقر بالسيادة السعودية على «تيران وصنافير» عام 1990

فيديو| عمر مروان: مبارك أقر بالسيادة السعودية على «تيران وصنافير» عام 1990

فيديو| «كشف فضائح سلفية».. «غرابيب سود» يثير خلافًا بين سلفي ومنتج

فيديو| «كشف فضائح سلفية».. «غرابيب سود» يثير خلافًا بين سلفي ومنتج

فيديو| «القومي للتغذية»: الولايات المتحدة متفوقة على مصر في البدانة

فيديو| «القومي للتغذية»: الولايات المتحدة متفوقة على مصر في البدانة

فيديو| شفيق: دولة ما ستقيِم مشروعًا يهدد المصريين إذا أصبحت الجزر سعودية

فيديو| شفيق: دولة ما ستقيِم مشروعًا يهدد المصريين إذا أصبحت الجزر سعودية