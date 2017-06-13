الشرطة السويدية تقبض على المشتبه به في سرقة شاحنة صدمت عدة مركبات

ستوكهولم (د ب أ)

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها القت القبض على السائق المشتبه بقيامه بقيادة شاحنة صغيرة صدمت عدة مركبات في العاصمة ستوكهولم، ما أسفر عن إصابة شخص.

وأطلقت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق للعثور عن السائق، الذي ترك الشاحنة وفر هاربا من موقع الحادث في ضاحية سوديرمالم ،وهي منطقة يغلب عليها الطابع العصري في العاصمة السويدية.

وقد اصطدمت الشاحنة بمؤخرة سيارة اجرة فى جوتجاتان، وهو طريق رئيسي، قبل أن الانحراف الى شارع جانبي حيث اصطدمت بحاجز قبل توقفها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كارينا سكاجيرليند لوكالة الانباء الألمانية (د. ب. أ)، إنه جرى فتح تحقيق بالشروع في القتل لان الشرطة لا تستبعد أن يكون الحادث متعمدا، ولكنها رفضت تقديم تفاصيل عن المشتبه به.

وأضافت سكاجيرليند انه لم يتم العثور على أى مواد خطيرة بعد تفتيش الشاحنة.

وأفادت صحيفتا "أفتنبلادت" و"اكسبريسن" بأنه تم وضع حواجز حول الشاحنة التي كانت قد سرقت من منظمة تطوعية صغيرة بالقرب من ستوكهولم.

وشاعت أنباء الحادث في الإعلام المحلي، حيث يذكر بأحداث وقعت في 7 أبريل الماضي عندما لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء اختراق شاحنة مسروقة لشارع مشاة مكتظ في وسط ستوكهولم.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة