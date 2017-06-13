منظمة أوروبية: تضاعف عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا

فيينا (د ب أ)

ارتفع عدد القتلى والمصابين الأوكرانيين الذين سقطوا هذا العام بنسبة أكبر كثيرا من العام الماضي مع اقتراب طرفي النزاع من بعضهم البعض، حسبما أعلن كبير المراقبين الدوليين الكسندر هوج اليوم الثلاثاء.

وحتى 12 يونيو، أحصى مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سقوط 261 شخصا في شرق أوكرانيا هذا العام، منهم 45 قتيلا و216 جريحا.

وقال هوج نائب رئيس بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "هذه تمثل زيادة بنسبة 110 بالمئة في عدد الضحايا المدنيين" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصرح هوج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في فيينا بأن المزيد من الأشخاص يقعون في مسار تبادل اطلاق النار حيث تقوم قوات الحكومة الاوكرانية والانفصاليون المدعومون من روسيا بنقل أسلحة نحو خط الصراع، مما ينتهك اتفاق الهدنة السابق الذى تم التوصل اليه في مينسك.

وقال هوج في مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا إن "الاسلحة الثقيلة كانت موجودة أيضا العام الماضي لكننا لاحظنا في عدة مناسبات أن الجانبين اقتربا من بعضهما البعض".

ولدى المنظمة فريق دولي مؤلف من 653 مراقبا غير مسلح في أوكرانيا يوثقون انتهاكات الهدنة من الجانبين.

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