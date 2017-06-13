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رئيس الوزراء يوجه بضرورة العمل على التنظيم الجيد لموسم الحج

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه بضرورة العمل على التنظيم الجيد لموسم الحج

06:32 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

رئيس الوزراء يوجه بضرورة العمل على التنظيم الجيد لموسم الحج

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يتولى رئاسة بعثة الحج الرسمية هذا العام، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان.

يأتي ذلك في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج المقبل.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة العمل على ضمان التنظيم الجيد لموسم الحج، من خلال التنسيق الفاعل بين كافة الجهات المعنية، والإستفادة من التجارب الماضية لتلافي أية ملاحظات، مؤكدًا السعي لتيسير الإجراءات على حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة الخدمات والإمكانات اللازمة لهم وفي مقدمتها الخدمات الطبية، وتهيئة السبل لهم لتأدية المناسك بسهولة ويسر.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه تم دراسة مقترح يتم النظر في تطبيقه هذا العام، والذي يتمثل في "سوار" يوضع في معصم كل حاج، يتضمن قاعدة بيانات شخصية حول الحاج والبعثة التابع لها، فضلاً عن بيانات حول حالته الصحية وأصناف الأدوية التي يتم صرفها له خلال موسم الحج، بما يضمن المتابع الطبية الدقيقة لحالة كل حاج، ومتابعة الأرصدة المنصرفة والمتبقية من الأدوية لدى البعثة الطبية.

ولفت البيان إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار ميكنة الإجراءات المتعلقة بالحج، لتحقيق قدر أكبر من الدقة والإحكام لتلك الإجراءات، كما تم التأكيد على التعاون القائم بين كافة الجهات المعنية لبحث كل ما يتعلق بموسم الحج والعمل على تسخير كافة الإمكانات اللازمة لضمان موسم حج ناجح.

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