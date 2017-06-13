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روسيا: السعودية لا تزال تدرس الدعوة الموجهة للملك سلمان لزيارة موسكو

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مصراوي Masrawy

روسيا: لا تزال تدرس الدعوة الموجهة للملك سلمان لزيارة موسكو

06:50 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

روسيا: السعودية لا تزال تدرس الدعوة الموجهة للملك سلمان لزيارة موسكو

وزارة الخارجية الروسية

موسكو (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب السعودي لا يزال يدرس الدعوة الموجهة للعاهل السعودي الملك سلمان بين عبدالعزيز لزيارة موسكو، وعبرت عن أملها في تحديد موعد الزيارة قريبا، حسبما افادت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

يذكر أن اليوم الثلاثاء شهد اتصالا هاتفيا بين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول الوضع المتأزم حول قطر، وكذلك جدول أعمال تطوير العلاقات الثنائية في ظل نتائج الزيارة الأخيرة لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى موسكو.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية قوله إن "هناك دعوة وجهتها قيادتنا للملك لزيارة روسيا. ويدرس الجانب السعودي هذه الدعوة منذ وقت طويل.. ونأمل أن يتم قريبا تحديد موعد مناسب للطرفين".

يذكر أن بوتين دعا الملك سلمان لزيارة روسيا خلال أول مكالمة هاتفية بينهما بعد تولي العاهل السعودي مقاليد السلطة في عام 2015. وكان بوتين قد جدد دعوته أكثر من مرة خلال لقاءاته مع الملك السعودي نفسه في محافل دولية ومع ولي ولي العهد السعودي خلال زيارات الأخير لروسيا.

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