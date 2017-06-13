ألمانيا تتسلم منكر الهولوكوست مالر من المجر
ألمانيا تتسلم منكر الهولوكوست مالر من المجر
06:44 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
ارشيفية
بوتسدام (د ب أ)
تسلمت ألمانيا منكر الهولوكوست هورست مالر من المجر اليوم الثلاثاء بعد أن كان قد هرب إليها بحثا عن اللجوء.
وأكد الادعاء العام في ميونخ أن مسؤولين مجريين في بودابست سلموا السلطات الألمانية مالر البالغ من العمر 81 عاما حيث هبط ظهر اليوم على متن طائرة في مطار برلين تيجل ثم أعيد حسب وزارة العدل بولاية براندنبورج إلى سجن براندنبورج/هافل.
وكانت الشرطة المجرية قد ألقت القبض قبل نحو شهر على الألماني هورست مالر المنكر للمحرقة اليهودية "الهولوكوست".
وكانت المحكمة المعنية قد قضت بأن يكمل مالر عقوبة السجن عشر سنوات بعد أن وُجهت إليه عدة مرات تهمة الاستمرار في إنكار المحرقة وهي التهمة التي يجرمها القانون الألماني.
ولكن مالر هرب من ألمانيا قبل التحقيق معه وأعلن عبر رسالة مصورة أنه سيبحث عن لجوء في بلد آخر.
وفي هذه الرسالة قال مالر المحسوب على النازيين الجدد: "ناشدت قائد الأمة المجرية في 12 مايو 2017، فكتور أوربان، أن يمنحني اللجوء في المجر بسبب تعرضي للملاحقة السياسية".
ولد مالر عام 1936 وكان يساريا متطرفا وعضوا مؤسسا فيما يعرف بجماعة الجيش الأحمر اليسارية قبل أن يصبح من النازيين الجدد ويلتحق بالحزب القومي الديمقراطي (إن.بي.دي) اليميني المتطرف.
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