بالصور| رسميًا.. «كاسنجو» ينتقل للزمالك لمدة 4 مواسم

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كتب- هاني العوضي وأحمد جادالله

أنهى مسئولو نادي الزمالك، إجراءات ضم الكونغولي كاسونجو كابونجو، مهاجم نادي الاتحاد السكندري، بعد استلام الاستغناء الخاص باللاعب.

وحضر كاسونجو إلى مقر نادي الزمالك اليوم، بصحبة وكيل أعماله بلال نظير، ومندوب من نادي الاتحاد السكندري، والذي تسلم مبلغ 12 مليون جنية كدفعة أولى من قيمة الصفقة المقدرة بـ15 مليون جنية، إلى جانب شيك مقابل 3 مليون جنية تتحمله شركة «بريزنتيشن»، وقام بتسليم الاستغناء الخاص باللاعب لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكان كاسونجو قد وقع على عقود انضمامه للزمالك ولمدة 4 مواسم، مقابل 250 ألف دولار في الموسم الواحد تزيد 25 ألف دولار في كل موسم.