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محافظ القليوبية: لن نتأخر في تسليم عقود تمليك الأراضي للمستثمرين

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية: لن نتأخر في تسليم عقود تمليك الأراضي للمستثمرين

06:40 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

محافظ القليوبية: لن نتأخر في تسليم عقود تمليك الأراضي للمستثمرين

محافظ القليوبية لن نتأخر في تسليم عقود تمليك الأرا

القليوبية - أسامه علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، لمناقشة مشاكل الاستثمار والمستثمرين، بتلك المناطق.

حضر الاجتماع اللواء فرحات السبكي، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وجرى وضع حلول لمشكلات 35 مشروعًا فى منطقتى الصفا والشروق الصناعيتين والتابعتين لمدينة الخانكة.

وأكد "عشماوي" أن المحافظة لن تتأخر في تسليم عقود تمليك الأراضي للمستثمرين، طالما يجري تسديد كل المبالغ المطلوبة، واستيفاء كل البنود المتفق عليها في العقد، ومنها توظيف العمالة المحددة، للمساهمة في الحد من البطالة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستسحب الأراضي من غير الجادين، وسيجري طرح الأرض، لمستثمر آخر فورًا لاستغلالها في مشروعات تعود بالنفع على أبناء القليوبية.

وأضاف "عشماوي" أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان، وفي أي موقع، مادام هذا المستثمر يتسم بالجدية، مشيرًا إلى حرصه على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالقليوبية، والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

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