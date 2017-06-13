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بالصور.. النيابة تناظر جثة طالبة "الثانوي" المنتحرة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. النيابة تناظر جثة طالبة "الثانوي" المنتحرة بكفر الشيخ

06:02 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت ساحات مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تجمع العشرات، من أسرة الطالبة "ريم إبراهيم جاويش"، المنتحرة، بإحدى لجان الثانوية العامة، وعددًا من أهالى قريتها، ترقبا لقرار نيابة دسوق بالتصريح بدفنها.

انتقل شادى نوار، ومحمد خروب، وكيلا نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار محمد قنطوش رئيس نيابة دسوق الكلية، إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، لمناظرة جثة الطالبة، تمهيدًا لإعداد تقرير وضمه لأوراق التحقيقات.

كما انتقل صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومحمد شتا مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق، والدكتور عبد اللطيف غريب وكيل الإدارة، وأيمن أبو العزم مدير إدارة الإعلام بالإدارة، وطارق شحاتة مدير التعليم الإبتدائى بدسوق، ومحمد الروينى مدير المتابعة بالإدارة، إلى مستشفى دسوق العام لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة المنتحرة.

وكان الدكتور محمد أبو السعد مدير عام مستشفى دسوق العام، قد تلقى إخطارًا من الدكتور أسامة حامد، مدير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، بوصول الطالبة المذكورة، جثة هامدة، نتيجة إلقاء نفسها من الطابق الثالث من لجنة امتحانها بمدرسة محمد فريد.

وكشف التقرير المبدئى لمستشفى دسوق العام، بعد التوقيع الطبى على الطالبة المتوفية عن تعرضها لكدمات، وسحجات، وكسور متفرقة بجميع أجزاء الجسم، فيما أودعت جثتها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

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