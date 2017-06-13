مطار القاهرة: 370 ألف معتمرًا على أكثر من ألفين رحلة جوية غادروا إلى السعودية

كتب- طه عبيد:

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الصالة الموسمية بالمطار والمخصصة لرحلات الحج والعمرة، شهدت مغادرة 122 ألف و458 راكبًا إلى مطار جدة الدولي على 683 رحلة جوية، وغادر 76 ألف و 742 راكبًا من مطار المدنية المنورة على 386 رحلة جوية، بإجمالي 199 ألف و200 راكبًا على 1069 رحلة جوية للشركة الوطنية مصر للطيران، ذلك خلال الفترة من 28 مارس وحتى 11 يونيو الجاري.

وأضافت المصادر أن الصالة استقبلت 112 ألف و500 راكب على متن 592 رحلة جوية من مطار جده الدولي، فضلا عن وصول 57 ألف و691 راكبًا على متن 341 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة، ليصل إجمالي عدد الركاب الذين تم إنهاء إجراءات من الصالة 170 الف 191 راكبا على متن 933 رحلة جوية.

وأوضحت المصادر أن إجمالي تشغيل موسم العمرة حتى الـ11 من يونيو الجاري، وصل إلى 369 ألف راكبًا و391 راكبًا على متن 2002 رحلة جوية إلى الأراضي السعودية.

وأكدت المصادر أن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة وجه تعليماته إلى مسئولي الصالة الموسمية برئاسة أشرف الحاوي، ونائبه مكي محمد عسكر بتقديم كافة التسهيلات لاستقبال وسفر المعتمرين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، والتنسيق المستمر مع شركة مصر للطيران خاصة مع قرب انتهاء رمضان الكريم، وبدء زيادة حركة التشغيل من الأراضي المقدسة للعائدين بعد أداء العمرة.

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