جامعة القاهرة: انتهاء امتحانات الترم الثاني 24 يونيو.. وإعلان النتائج 15 يوليو

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الثلاثاء، على ضرورة إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني بالكليات تباعًا وعقب انتهاء الامتحانات وبحد أقصى منتصف شهر يوليو المقبل، والنظر في أي شكوي تتعلق بالامتحانات قبل إعلان النتائج.

وشدد نصار، ضرورة تفعيل جزاءات الغش أو الشروع فيه والتي أقرها مجلس الجامعة فى وقت سابق.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة القاهرة في هذا العام الدراسى، شهدت هدوءً تامًا ولم تحدث أي أعمال تعوق سيرها وانتظمت في جميع اللجان بعد أن وفرت لها الجامعة كل المتطلبات الخاصة بها.



وأضاف الخشت، أن عدد حالات الغش بين الطلاب والتي رصدتها غرفة متابعة أعمال الامتحانات، كانت قليلة ولم تتعد 300 حالة حتى الآن، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الثاني بجميع كليات الجامعة بلغوا 169 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.

كما لفت نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى وجود 23 حالة مرضية بين الطلاب أدت الامتحان بمستشفي الطلبة وفقا لتقرير اللجنة الطبية ، وكذلك أدى 17 طالباً محبوسا إمتحانهم بمقار السجن.



وأشار الخشت إلى أن الشكاوى التي تمت خلال الامتحانات، شملت 4 مواد ، تم معالجتها من قبل لجان الممتحنين وحل المشكلة، وهي تتعلق بصعوبة المادة.

وفي سياق متصل، أنهت بعض الكليات امتحاناتها، وهي كليات الآداب، والآثار، والاعلام، والحاسبات، والتمريض، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم 24 يونيو الجاري.

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