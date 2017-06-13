أخبار عاجلة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "دفاع البرلمان": اللجنة تجتمع غدًا لمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس "دفاع البرلمان": اللجنة تجتمع غدًا لمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"

05:58 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الن

كتب- أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح غد الأربعاء بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعية، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية في حضور ممثلي .

وأضاف عامر -في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء في أعقاب إحالة مجلس النواب الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي-، أن اللجنة ستنظر الاتفاقية من منظور الأمن القومي.

وعما إذا ستعقد اللجنة جلسات متعددة لنظر تفاصيل الاتفاقية، أكد عامر أن أعضاء اللجنة شاركوا في جلسات الاستماع التي عقدت على مدار 3 أيام داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واستمعوا للخبراء والمتخصصين في التخصصات المختلفة سواء الجغرافية أو التاريخية أو فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، وتمت مناقشة جميع الجوانب الفنية والجغرافية والتاريخية ويبقي جانب "منظور الأمن القومي" الذي ستبحثه اللجنة غدا.

وأشار عامر إلى أن الاتفاقية قتلت بحثًا، وأخذت وقتا كافيًا في المناقشات، وأصبحت واضحة وجلية أمام جميع النواب الآن.​

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عبدالحفيظ: لا يستطيع أحد منع الصحفيين من الاعتصام بالنقابة

    عبدالحفيظ: لا يستطيع أحد منع الصحفيين من الاعتصام بالنقابة

    أخبار
  • الوفد: موافقة البرلمان على

    الوفد: موافقة البرلمان على "تيران وصنافير" سيحرم الأجيال من استعادتها

    أخبار
  • رفع الجلسة العامة للبرلمان.. واجتماع عاجل لإحالة نواب

    رفع الجلسة العامة للبرلمان.. واجتماع عاجل لإحالة نواب "25-30" للجنة

    أخبار
  • ​نقيب الصحفيين: زيادة بدل التكنولوجيا للأعضاء نهاية شهر يوليو

    ​نقيب الصحفيين: زيادة بدل التكنولوجيا للأعضاء نهاية شهر يوليو

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "O3 مصر" تعتزم مقاضاة محمد رمضان لهذا السببفنون

  • بالفيديو.. تصرف ذكي من مدرب الإمارات ضد

    .. تصرف ذكي من مدرب الإمارات ضد "beIN Sports"

  • هايدي فاروق: لم أغادر جلسة تيران وصنافير باكية.. وقلت:

    هايدي فاروق: لم أغادر جلسة تيران وصنافير باكية.. وقلت:"خايفة على بنتي"أخبار

  • كتبت كلمات وأرسلتها وندمت عليها..

    كتبت كلمات وأرسلتها وندمت عليها.."واتس آب" يمنحك فرصة حذفهافنون

  • رئيس

    رئيس "النواب": معظم الخرائط المتداولة بشأن "تيران وصنافير" مزورةأخبار

  • بالفيديو - هايدي فاروق:

    بالفيديو - هايدي فاروق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر