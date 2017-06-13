«وظف و فرصنا» يساهمان في توظيف 150 ألف شخص

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نظم كل من موقع وظف، وموقع فرصنا إفطاراً كبيراً ضم أكثر من 200 شركة من كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات منها قطاع الاتصالات، والأدوية، وشركات المقاولات، والأجهزة الكهربائية للاحتفال بالنجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والدور الذي لعبه كلا الموقعين فيما يتعلق بالوظائف والتوظيف، ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في مصر الذي يقوم بجمع كل هذه الشركات تحت سقف واحد.

وقال أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة بشركة سوفت المالكة لموقعي وظف وفرصنا، إن الموقعين باتا يتمتعان بحجم كبير من الثقة والمصداقية التي في السوق المصرية، مشيراً إلى أن عدد الشركات المسجلة على وظف وفرصنا بلغ أكثر من 15 ألف شركة، وقام أكثر من مليون باحث عن عمل بتسجيل بياناتهم على الموقعين حتى الآن ، بالإضافة إلى 350 ألف فرصة عمل تم نشرها على كلا الموقعين، وتقدر أعداد من ساهمنا في توظيفهم بحوالي 150 ألف شخص، وهذه الأرقام في زيادة مستمرة"

وأضاف أنه برغم النجاحات التى تحققت إلا أن هناك تحديات كبيرة واجهتهم، أبرزها بناء الثقة مع الشركات صاحبة الأعمال وبين الباحثين عن العمل، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في السوق المصرية عادة ما تجد تحدياً كبيراً في الوصول إلى الموظف المستهدف، وهو ما نجحت وظف وفرصنا في توفيره لهم.

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وتحدث أيضاً عن أسباب عزوف بعض الخريجين عن حضور المقابلات الشخصية للتوظيف وكيفية إثراء سوق العمل من خلال تدريب الموظفين وصقل خبراتهم الحياتية والمهارية، وانعكاس الأحداث الاقتصادية التي تمر بها البلاد على سوق العمل وسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وما يتم تدريسه داخل الجامعات المصرية."

وشارك في الاحتفالية عدد كبيرمن الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الرائدة في السوق المصرية.