أحمد مرتضى منصور يعقد جلسة مع وكلاء «سيسيه» لحسم انتقاله للزمالك

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يعقد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، جلسة اليوم، مع كل من نبيل أبوزيد وعبد الحميد عادل، وكيلي أعمال البوركينابي رزاق سيسيه جناح فريق أسوان.

واقترب اللاعب بشدة من الانتقال للزمالك، في ظل توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع وكيلي أعمال اللاعب، المعار لأسوان من نادي إيفسيمونا الإيفواري لنهاية الموسم الجاري.

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وأجرى مرتضى منصور اتصالاً هاتفيًا أمس بنبيل أبوزيد وكيل أعمال اللاعب، أبلغه خلالها بأنه في حالة الحصول على موافقة الجهاز الفني على ضم اللاعب، وسيحدد معه موعد لعقد جلسة لانهاء الصفقة، وهو ما تم بالفعل بعد موافقة إيناسيو على ضمه وفي حالة الاتفاق النهائي سيتم إحضار اللاعب للتوقيع للنادي الأبيض.