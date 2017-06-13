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بالصور.. وزير الرياضة يلتقي بأعضاء اللجنة العليا لكأس العالم للشباب للسلة

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بالصور.. وزير الرياضة يلتقي بأعضاء اللجنة العليا لكأس العالم للشباب للسلة بالصور.. وزير الرياضة يلتقي بأعضاء اللجنة العليا لكأس العالم للشباب للسلة

التحرير

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التقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الثلاثاء، بمقر البطولة باستاد القاهرة في الاجتماع الدوري بأعضاء اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة، التي تستضيفها خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو القادم للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة والتي سوف تقام علي مجمع الصالات باستاد القاهرة واستعراض أخر المستجدات ومتابعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق.

وتناول الاجتماع كل ما يخص إقامة الفرق والمرافقين والوفود وكذلك الانتقالات والتي تم الانتهاء منها من حجز الفنادق وشركة النقل السياحى كذلك تأمين الملاعب وتنظيم دخول الجماهير وطباعة التذاكر والبرنامج السياحي للوفود المشاركة ودور المتطوعين والانتهاء من تدريب 230 متطوع ومتطوعة، كذلك حفلي الافتتاح والختام وخدمات الإنترنت والمركز الصحفى.

وحضر الاجتماع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأولمبية وشريف العريان عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية ود.مجدى أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة ومحمد عبد المطلب مدير البطولة ومحمد سويلم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعلى درويش المدير التنفيذي لاستاد القاهرة وممثلي الوزرات والهيئات المعنية ومحافظة القاهرة والهيئة العامة للاستعلامات، وقيادات وزارة الرياضة.

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وأشار عبد العزيز إلى أن العمل يجرى وفق الخطة الزمنية الموضوعة وأن الوزارة تتابع بصفة يومية مع اللجنة المنظمة كل ما يستجد للمساعدة في تخطى أي عقبات، وأن هناك تنسيق كامل بين أعضاء اللجنة العليا الذين يمثلون كافة الوزارات والهيئات المنوطة بتنظيم البطولة، وكذلك التعاون بين اللجان المنظمة لخروج البطولة بالصورة المتميزة اللائقة بسمعة مصر.

وزير الرياضة يلتقى أعضاء اللجنة العليا لكأس العالم للشباب للسلةوزير الرياضة يلتقى أعضاء اللجنة العليا لكأس العالم للشباب للسلةوزير الرياضة يلتقى أعضاء اللجنة العليا لكأس العالم للشباب للسلة

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