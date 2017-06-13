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«نيسان» تكشف عن موعد تعديل سيارتها «ألتيما»

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«نيسان» تكشف عن موعد تعديل سيارتها «ألتيما» «نيسان» تكشف عن موعد تعديل سيارتها «ألتيما»

التحرير

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بدأت شركة "نيسان" اليابانية، في تطوير سيارتها السيدان متوسطة الحجم "ألتيما"، وذلك خلال النصف الثاني من العام 2017، بإضافة عدد من المميزات التقنية الخاصة بالأمان والسلامة.

ووفقًا لموقع "كار كونيكشن"، فإن الشركة اليابانية ستعدل إنتاجها من "ألتيما" خلال النصف الثاني من العام، وذلك بعد الإبقاء عليها بالمواصفات المعلنة منذ بداية 2017 حتى الآن.

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ويأتي القرار الذي اتخذته "نيسان"، في أعقاب إعلان السلطات اليابانية فرض مجموعة من اللوائح والقوانين، التي تفرض بدورها على الشركات تعديل بعض الإصدارات بما يتناسب مع متطلبات المعايير الجديدة في اليابان، والتي تنص على إيجاد أنظمة "مكابح تلقائية "AEB” في السيارات بشكل أساسي وليس اختياري.

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التحرير

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