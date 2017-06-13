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لهذا السبب مؤشر الحرارة في سيارتك يعطيك قراءات خاطئة

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لهذا السبب مؤشر الحرارة في سيارتك يعطيك قراءات خاطئة لهذا السبب مؤشر الحرارة في سيارتك يعطيك قراءات خاطئة

التحرير

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فسرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، منح المؤشرات الخاصة بالحرارة داخل السيارة قراءات غير معبرة أحيانًا عن الحالة الفعلية للمركبة أثناء القيادة.

ورجحت الصحيفة الأمريكية، أن ذلك يعود إلى تأثر مؤشرات القياسات بالحرارة في الجو خارج السيارة، كما أنها تتأثر بدرجاتها لدى السيارات المجاورة في الشارع.

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وأوضحت الصحيفة أن استخدام المكيف في السيارة يطرد الحرارة بشكل أساسي خارجها، وهو الأمر الذي يجعل المركبات المجاورة تشعر بدرجات حرارة أعلى من القراءات الحقيقية للأجواء في السيارة ومحيطها القريب.

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التحرير

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