مجلس الوزراء: إخلاء المقر الحالي لمدينة زويل والتابع لجامعة النيل بعد 4 أشهر
مجلس الوزراء: إخلاء المقر الحالي لمدينة زويل والتابع لجامعة النيل بعد 4 أشهر
05:35 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
إخلاء المقر الحالي لمدينة زويل والتابع لجامعة الني
كتب محمد غايات:
ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعًا مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
واستعرض صدقي، الخطوات التي تمت في المشروع حتى الآن مشيرًا إلى الجهد المبذول من قبل مجلس الادارة ومختلف الجهات المعنية لدعم هذا المشروع الوطني الذي يعد إضافة هامة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
كما تناول الاجتماع الإجراءات اللازمة للانتهاء من إقامة المشروع بشكل نهائي والموقف المالي له.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة النظر في الإجراءات المناسبة لتوفير الموارد المالية اللازمة له بحيث يتم الانتهاء منه في عام ونصف، وإخلاء المقر الحالي لمدينة زويل والتابع لجامعة النيل بعد 4 أشهر من الآن.
وأكد إسماعيل، أن الدور الهام الذي تقدمه الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في تحقيق نقلة نوعية في مصر، والمساهمة في إعداد كوادر شابة مدربة على أحدث الأساليب العلمية وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لخدمة أهداف الاقتصاد القومي ودفع التنمية العلمية والصناعية.
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