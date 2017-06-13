إجلاء 100 ألف شخص في مدينة جنوبي الصين بسبب إعصار ميربوك
إجلاء 100 ألف شخص في مدينة جنوبي الصين بسبب إعصار ميربوك
05:31 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
إجلاء 100 ألف شخص في مدينة جنوبي الصين بسبب إعصار
بكين (أ ش أ)
أعلنت السلطات المحلية في مدينة شنتشن بجنوب الصين أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص صباح اليوم الثلاثاء بعد أن حط إعصار ميربوك علي المدينة ليلة الأمس جالبا معه الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة القوة.
وقالت إنه تم استدعاء قوارب الصيد إلى الموانئ لتلوذ بها من الإعصار وتم إلغاء 232 رحلة طيران، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو خسائر مادية كبيرة كنتيجة للإعصار الذي كان خبراء الأرصاد أشاروا إلى أنه تم تخفيض مستواه إلى عاصفة استوائية بعد انخفاض قوته مع وصوله إلى اليابسة في شنتشن في الساعة الحادية عشر من مساء أمس بتوقيت بكين.
وأكدت حكومة المنطقة أنه تم اتخاذ جميع إجراءات الطوارئ تحسبا لوقوع أي كوارث طبيعية جراء الإعصار حيث تم تشديد تدابير السلامة بمواقع البناء والخزانات والسدود البحرية.
ومن جانب آخر، ووفقا للإعلام الرسمي الصيني، ففي مقاطعة هوبي بوسط الصين تسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل على المنطقة والكثير من أجزاء الصين الجنوبية والشرقية منذ يوم الجمعة الماضية في مصرع ستة اشخاص.
وقالت سلطات هوبى إن هطول الأمطار تسبب في وقوع فيضانات وبعض الكوارث الجيولوجية في 11 مدينة على الأقل في المقاطعة، مشيرة إلى أنها قامت بإجلاء أكثر من 1,200 من المواطنين من الأماكن الأكثر تضررا إلى أماكن أمنة وأنه تضرر بسبب الأمطار نحو نصف مليون شخص، وأنها تلقت بلاغات بانهيار أكثر من 250 منزلا.
كما أغرقت مياه الأمطار حوالي 41 ألف هكتار من الأراضى الزراعية، مما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بـ311 مليون يوان (46 مليون دولار أمريكى).
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