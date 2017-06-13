عبدالحفيظ: لا يستطيع أحد منع الصحفيين من الاعتصام بالنقابة

كتبت- هاجر حسني:

قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحد الداعين للاعتصام بنقابة الصحفيين، إنه "لا يستطيع أحد أن يمنع دخول الصحفيين بيتهم وهو النقابة ودخولها لا يستدعي الاستئذان وبالتالي عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم رأي في قضية كبرى من حقهم إعلان موقفهم في نقابتهم".

وأضاف عبدالحفيظـ، في تصريحات للصحفيين: "من يقول إن النقابة مهنية فقط ولاتتدخل في الشأن العام جاهل في الشأن النقابي وتاريخ النقابة وقانونها الذي نص منذ نشأتها أنها معنية بالشان العام والوطني والسياسي".

واستطرد: "أذّكر النقيب والمجلس والجمعية العمومية أن النقابة كان لها موقف حاسم في رفض التطبيع ومواقف مناهضة لزيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى القدس وقت إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل 1979".

وعن إرسال ملاحظات النقابة للجنة الإعلام بالنواب: "كان من المفترض تحديد جلسة لاجتماع مجلس النقابة لمناقشة القانون وتقديم ملاحظاتنا عليه وكان من المفترض أيضا تقديمها في الاجتماع الماضي ولم نتمكن من مناقشتها لانتهائه بشكل مفاجئ وماحدث استمرار محاولات للنقيب وهيئة المكتب تأميم النقابة لصالحهم وسنعلن تبرأنا من ما أرسل ملاحظات القانون أو سأرسل ملاحظاتي بشكل شخصي للجنة الثقافة والاعلام بالنواب ".

جاء ذلك بالتزامن مع دعوة أكثر من 600 عضو بالجمعية العمومية للصحفيين من بينهم أعضاء بالمجلس للاعتصام بمقر النقابة مساء أمس احتجاجا على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي بموجبها تنتقل جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

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