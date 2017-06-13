رفع الجلسة العامة للبرلمان.. واجتماع عاجل لإحالة نواب "25-30" للجنة القيم
رفع الجلسة العامة للبرلمان.. واجتماع عاجل لإحالة نواب "25-30" للجنة القيم
04:58 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
السيد الشريف وكيل مجلس النواب
كتب- أحمد علي:
رفع السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، قبل قليل، الجلسة العامة للبرلمان، بعد موافقة أغلبية النواب على إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لإعداد التقرير النهائي عن مضمون الاتفاقية، وأعلن عقد اجتماع هيئة مكتب لمحاسبة نواب تكتل 25/30 ونظر قرار إحالتهم إلى لجنة القيم.
كان نواب التكتل تجمعوا عند المنصة للاحتجاج على قرار إحالة الاتفاقية للجنة الدفاع، وطالبهم الشريف بالهدوء والجلوس في مقاعدهم، قائلا "أنتم تعرفوني أنا أقدركم وأحترمكم". ونادى الشريف على نواب التكتل بالاسم، وهددهم بإحالتهم إلى لجنة القيم، إلا أن أحدا لم يلتفت لتحذيراته.
وكان مجلس النواب وافق بأغلبية الأعضاء خلال الجلسة العامة اليوم على إحالة اتفاقية تيران وصنافير للجنة الدفاع والامن القومي، وقال الدكتور على عبدالعال قبيل التصويت إنه لن يسمح باختطاف البرلمان وسيتم تطبيق اللائحة، مشيرا إلى أن قرار الإحالة تم بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفة دستورية في الاتفاقية، وأن الاتفاقية لا تحتاج إلى استفتاء شعبي.
وغادر عبد العال الجلسة عقب التصويت مباشرة، تاركا رئاستها للوكيل السيد الشريف.
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