نقيب الصحفيين: زيادة بدل التكنولوجيا للأعضاء نهاية شهر يوليو
نقيب الصحفيين: زيادة بدل التكنولوجيا للأعضاء نهاية شهر يوليو
04:51 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتبت- هاجر حسني:
قال عبد المحسن سلامة - نقيب الصحفيين، إنه مقررًا أن يتم إقرار زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين بنهاية شهر يوليو المقبل، على أن يتم إضافة هذه الزيادة مع مرتبات شهر يوليو هذا العام.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر النقابة، أن النقابة ناقشت تنظيم حفل إفطار جماعي للأعضاء، وتم الاتفاق على يوم 27 رمضان المقبل، بمركز شباب الجزيرة، نظرًا للتجديدات التي تعقدها النقابة في الكافتيريا بالدور الثامن.
كان سلامة، انتقد دعوة بعض الصحفيين للاعتصام داخل مقر النقابة لرفض اتفاقية تيران وصنافير، وقال: الأمر مرفوض قولا واحدًا، خاصة وإنه لم يتم إخطار مجلس النقابة بأي فعالية.
وتابع: "سألت حاتم زكريا سكرتير المجلس إذا كان هناك أي طلب تم تقديمه من الزملاء لعمل أي فعالية، وقال إنه لم يحدث، وسمعنا عنها من السوشيال ميديا".
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