بالأسماء.. تعرف على الرافضين لإتفاقية «تيران وصنافير» من أعضاء «تشريعية البرلمان»

التحرير

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وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة.

وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من أجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة.

وحصلت «التحرير» على أسماء النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود التي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية من أعضاء اللجنة التشريعية، هم: "أحمد الشرقاوي، محمد عطا سليم، محمد العتماني، جمال الشريف، رضا نصيف، أبو المعاطي مصطفى، ضياء الدين داوود، عفيفي كامل".

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وسادت حالة من الغضب والفوضى، بعد بدء اجتماع الجلسة الرابعة للجنة التشريعية بالبرلمان اليوم الثلاثاء، اضطر على اثرها الدكتور على عبد العال رفع الاجتماع لحين عودة الهدوء بالقاعة. وبدأت الفوضى، بوقوع مشادة حادة بين نواب 25-30، والسيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، بعدما بدأ الأخير كلمته بأن البعض تقدم بخرائط وتحدث بشكل خاطئ عنها فى إشارة إلى النائب خالد يوسف، وهو الأمر الذى انتقده نواب 25-30.

ومن جانبه، قال النائب ضياء داوود «من تتكلم عنه ده نائب»، فرد الحسينى عليه قائلاً: «ده نائب ولا مخرج فى إشارة الى خالد يوسف».

وانفعل أحمد طنطاوى بدوره، ليمسك بالميكروفون الموجود على المنصة، ليرميه على الأرض فى حركة انفعالية، أثارت انتقاد نواب «دعم مصر» الذين وجههوا السباب له ووصل الأمر إلى حد التشابك بالايدي.