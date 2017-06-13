على عبدالعال يكلف «تشريعية البرلمان» بإعداد مذكرة بواقعة مخالفة «طنطاوي» لضوابط الجلسة

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كلف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بتحرير مذكرة بواقعة عدم التزام النائب أحمد الطنطاوي بضوابط اجتماع اللجنة لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وقال عبد العال: "على مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تحرير مذكرة بالواقعة وما تم فيها، وعرضها على مكتب المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللائحية اللازمة لرد اعتبار المجلس".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن النائب أحمد طنطاوي ارتكب جناية اتلاف مال عام، وأقدم على تصرف يستحق إسقاط عضويته، إثر إلقائه الميكرفون على الأرض خلال اجتماع اللجنة.

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وكانت مشادات وقعت في اجتماع اللجنة اليوم بين عدد من النواب عندما قاطع النائب خالد يوسف الدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية فور البدء في إلقاء كلمته خلال الاجتماع، وهو ما أثار جدالا تطور إلى توجه النائب أحمد طنطاوي نحو المتحدث، وإلقاء الميكرفون على الأرض، ليقرر رئيس المجلس رفع الاجتماع لمدة دقيقتين.