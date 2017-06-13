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المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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ارتفع في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الثلاثاء-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلا نحو18.15 جنيها للبيع، مقابل نحو 18.14 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين.

وقال البنك إنه تم رفع سعر شراء الدولار بواقع قرش واحد أيضاً ليسجل نحو 18.03 جنيها، مقابل نحو 18.02 جنيها خلال تعاملات امس.

وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلا نحو 18.10 جنيها للبيع، و18 جنيها للشراء، في مقابل نحو 18.05 جنيها للبيع، و17.95 جنيها للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك إيران للتنمية مسجلاً نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيها، مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

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وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك اتش اس بى سى مسجلا نحو 18.22 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الدولار في مصرف ابوظبي الإسلامي نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.08 جنيها للشراء.

وثبت سعر الدولار فى كلا من البنك الإهلي المصري، وبنك مصر مسجلا نحو 18.05 جنيها للبيع، و17.95 جنيها للشراء.

 

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