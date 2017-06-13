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قيادي بـ«عم مصر»: نربط علي بطوننا ولا نضحي بـ«تيران وصنافير»

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قيادي بـ«عم مصر»: نربط علي بطوننا ولا نضحي بـ«تيران وصنافير» قيادي بـ«عم مصر»: نربط علي بطوننا ولا نضحي بـ«تيران وصنافير»

التحرير

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قال النائب إيهاب غطاطي، القيادي بائتلاف دعم ، صاحب الأغلبية البرلمانية، إن كل نائب داخل الائتلاف يعبر عن رأيه بدون أي ضغوط، مضيفا أنه غير موافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع ويرى أن تيران وصنافير مصرية، والعديد من نواب الائتلاف يؤمنون بذلك.

وأضاف غطاطي، لـ«التحرير»، أن الائتلاف قام بدوره في الفترة السابقة وعمل ندوات وغيره في إيضاح الرؤية لنوابه، وتابع: «وضميري حسم الجزر مصرية، مشيرا إلى أن التوجه العام للائتلاف واضح بسعودية الجزر».

وأوضح، أن أعضاء النواب توجهاتهم وطنية، ومن يتحدث عن سعودية الجزر له مبرراته، وأن مصر لاتتعدى على حقوق الآخرين ويعتبرون أن هذا تشكيك في رأس السلطة الذي وقع الاتفاقية من وجهة نظرهم.

وأشار إلى أنه «نحن كشعب مصري لا يتخيل أحد أن يشك في أن الرئيس يضحي بأرض مصرية ولكن الموضوع ليس تشكيك في الرئيس، واعتقادنا بمصرية الجزيرتين له دلالاته».

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وتساءل: أين السعودية من معاهدة كامب ديفيد؟ وكيف لدولة لم يكن لها سيادة على الجزر لثانية واحدة أن تأخذها؟ وكيف لدولة يكون لديها إقليم وتسلمه لدولة أخرى؟ وهي سابقة لم تحدث في التاريخ، مضيفا «مع الأسف ذهبت لرحلة بحرية في الجزر ولا أستطيع أن استوعب أنها ملك دولة أخرى».

وذكر، أن صرحت بأنها تتجه لتأجيل زيادة الأسعار في الوقود والكهرباء وهذه حيلة ستلجأ لها لإرضاء الشعب لمرور اتفاقية «تيران وصنافير» دون اعتراض من الشعب، لكن الشعب موافق على رفع الأسعار و«نربط علي بطوننا بس منضحيش بتيران وصنافير وحتى لو جعنا مع الرئيس».

وأشار إلى أنه إذا تم التصويت على الاتفاقية بالنداء بالاسم، سيكون هناك مشكلة للموافقين عليها، في دوائرهم ومع أهاليهم، أما إذا كان التصويت بالوقوف ستمر الاتفاقية و«تذوب الدنيا في بعضها».

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التحرير

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