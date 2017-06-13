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عمر مروان: لجنة الدفاع المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون «تيران وصنافير»

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عمر مروان: لجنة الدفاع المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون «تيران وصنافير» عمر مروان: لجنة الدفاع المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون «تيران وصنافير»

التحرير

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قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ستكون المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية ، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.

وأضاف مروان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة - "الخطوة الثانية عقب موافقة اللجنة التشريعية هي إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدًا لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لإعداد تقرير نهائي بشأن مضمون الاتفاقية ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائي بشأنها".

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ويشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نظرت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية من حيث طريقة إقرارها (دستورية أم غير دستورية، وتتطلب استفتاء شعبي عليها أم لا).

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التحرير

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