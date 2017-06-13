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محاميو الإسكندرية يهددون بالتصعيد ضد البرلمان بسبب «تيران وصنافير»

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محاميو الإسكندرية يهددون بالتصعيد ضد البرلمان بسبب «تيران وصنافير» محاميو الإسكندرية يهددون بالتصعيد ضد البرلمان بسبب «تيران وصنافير»

التحرير

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لليوم الثاني على التوالي، نظم عدد من المحامين بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمنطقة المنشية؛ احتجاجا على مناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير". 

وارتدى المشاركون في الوقفة الروب الأسود، وحملوا لافتات ضد مناقشة البرلمان للاتفاقية، ورددوا عدة هتافات أبرزها "الجزر دي مصرية".

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واعتبر المشاركون في الوقفة أن مناقشة الاتفاقية مخالفا للدستور وفق المادة 151 التي نصت على أنه "لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

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وأكد أحمد أبو علم، أحد المشاركين، أن تصريح رئيس مجلس النواب بعدم الاعتداد بأي حكم قضائي صادر في قضية تيران وصنافير، يعد تعدٍ صارخ على دولة القانون، وتغول واضح على السلطة القضائية وأحكامها، مشددا على أن أحكام مجلس الدولة ملزمة للجميع، وأن من اختصاصها الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ومن حقها إلغاء القرارات الصادرة من ، فضلاً عن التعويض عنها.

وأشار "أبو علم"، إلى أنهم سيتخذون إجراءات قانونية تصعيدية ضد مجلس النواب إذا أخل المجلس بواجباته، مؤكدا أن الإصرار على مناقشة الاتفاقية وتمريرها يثبت سوء النية، بحسب قوله.

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التحرير

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