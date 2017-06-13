وكيل «دفاع» البرلمان: نناقش «تيران وصنافير» بمجرد إحالتها من الجلسة العامة

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قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فورا في مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية «تيران وصنافير»، بمجرد إحالتها من الجلسة العامة.

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء صوتت بالموافقة على إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة، والتي بدورها ستحيلها إلى اللجنة المختصة.

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وأوضح كدواني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستستعرض جميع الوثائق والمستندات والخطابات المتبادلة، وسيتم توزيعها على جميع أعضاء اللجنة لدراستها.

وشدد على أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ستبحث الاتفاقية من منظور الأمن القومي المصري وفي ضوء جميع الوثائق المعروضة أمامها، واستدعاء الخبراء المعنيين بهذا الملف، قبل كتابة الرأي النهائي في التقرير الذي سترفعه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.